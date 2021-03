AS Trockenbau

Ihr Trockenbauer in Belm bei Osnabrück

Mithilfe von Trennwänden lassen sich im Ausbau ganz unterschiedliche Grundrisse gestalten. Dabei kann in Massiv- oder Trockenbauweise gearbeitet werden. Die Beschaffenheit der Trennwände wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf das gesamte Bauvorhaben, aber auch auf die zukünftige Flexibilität der einzelnen Räume aus. Heutzutage wird im Ausbau vorwiegend trocken gearbeitet – und das aus gutem Grund: Denn die in den 70er Jahren populär gewordene Trockenbauweise hat nicht nur den Vorteil, dass die Bauzeiten wesentlich geringer sind, sondern auch, dass die Flexibilität der Wände im Falle eines späteren Umbaus höher ist. Zudem ist die Kostenersparnis erheblich.

Wir, das Team von AS, sind Trockenbauer aus Leidenschaft. Auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung und umfassenden Fachkompetenz haben wir uns ganz dem Ausbau in Trockenbauweise mit Rigipsplatten verschrieben – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, das keine Wünsche offen lässt. Wir erstellen hochwertige Raumteiler, wobei Sie sich zu jeder Zeit auf einen flexiblen Einsatz und eine schnelle Umsetzung von unserer Seite verlassen können. Gerne übernehmen wir darüber hinaus auch Ihre Maler- und Spachtelarbeiten. Auf Wunsch können wir in den folgenden Bereichen für Sie tätig werden:

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen ein wenig mehr über uns erzählen. Als junges und dynamisches Trockenbauunternehmen in Belm im Raum Osnabrück überzeugen wir vor allem durch die fach- und termingerechte Ausführung unterschiedlichster Aufträge, die die gesamte Bandbreite des Ausbaus abdecken. Ob Neubaubereich oder Altbausanierung, Privatkunde oder Gewerbetreibender: Auf unsere Unterstützung können Sie buchstäblich bauen.

Zuverlässiges Trockenbauunternehmen mit der notwendigen Erfahrung

Sie möchten Ihr Wohnzimmer aufteilen, die Decken verkleiden oder Ihren Dachboden ausbauen? Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Vorstellungen. In Trockenbauweise lassen sich beinahe alle Ideen schnell und effizient umsetzen: Sie werden sehen, dass Ihrer Kreativität bei der Umgestaltung Ihren Räumlichkeiten so gut wie keine Grenzen gesetzt sind.

Als erfahrenes Trockenbauunternehmen bieten wir Ihnen beste Möglichkeiten, um alle Projekte rund um den trockenen Innen- und Dachausbau in die Tat umzusetzen. Ihr Vertrauen und Ihre Zufriedenheit stehen dabei immer an erster Stelle: Aus diesem Grund gewährleisten unsere qualifizierten Mitarbeiter zu jeder Zeit reibungslose Arbeitsabläufe. Nutzen auch Sie die vielen Vorteile eines erfahrenen Ansprechpartners – wir sind von der Planung bis hin zur Umsetzung Ihres Bauvorhabens für Sie da!

