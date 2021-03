Fliesenarbeiten und Badsanierung von Ihrem Fachbetrieb

Ein Fliesenleger wird gesucht, denn eine Badsanierung steht an? Der Küchenboden soll neu gefliest werden? Die Auswahl der Fliesen und ihre exakte Verlegung sind entscheidend für den nachhaltigen Eindruck. Bei Fliesenarbeiten , Reparatur und Sanierung sind Erfahrung und Maßarbeit gefragt.

Bei der Verlegung von Wand- und Bodenfliesen oder Mosaik-Arbeiten berät und unterstützt Sie fachkundig zu fairen Preisen Ihr Fachmann Fliesen Stückemann Inh. Nils Stückemann in Bielefeld und Umgebung.

Fliesenleger mit Erfahrung

Fliesen haben viele Vorteile: Sie lassen sich schnell reinigen, sind robust und sorgen für ein angenehmes Ambiente.

Im privaten, im gewerblichen und im öffentlichen Raum werden Wand- und Bodenfliesen als Gestaltungselemente geschätzt, denn Fliesen sind stärker beanspruchbar und haltbarer als andere Bodenbeläge.

Damit Sie nachhaltig Freude an Ihren Fliesen haben, kommt es auf einen erfahrenen Fliesenleger an, der mit Untergrund und Material umzugehen versteht. Sie wünschen sich eine schnelle, fachgerechte und saubere Arbeit? Dann sind wir der richtige Ansprechpartner! Wir arbeiten sauber, zügig und exakt und bieten Komplettlösungen für Bad, Küche oder Gewerbe. Bodenfliesen in Designqualität stellen für uns kein Problem dar.

Wir lassen Ihre Wünsche zur Wirklichkeit werden und bieten Ihnen darüber hinaus ein umfangreiches Leistungsangebot:

Badsanierung

fachkundige, freundliche Beratung

Beratung zu Pflegeprodukten für Fliesen und Verkauf

Fliesenarbeiten

Fliesenlegearbeiten für den Innen- und Außenbereich

großes Netzwerk an Gewerken für optimalen und schnellen Projektablauf

Reparatur & Sanierungsarbeiten

schnelle, fachgerechte und saubere Arbeit.

Ihr Vorteil: professionelle Beratung, Planung und Verlegung aus einer Hand mit nur einem Ansprechpartner. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und solidem Handwerk.

Perfekt verlegte Fliesen in Bad, Küche, Wohnbereich und öffentlichem Raum

Von Bodenfliesen, großflächigen Wandfliesen und Platten bis zum präzise verlegten Mosaik, eine umfangreiche Beratung vorab, die korrekte Umsetzung nach Ihren Wünschen und Garantien für die Zeit danach sind die Vorzüge, die einen erfahrenen Fliesenleger-Betrieb, wie uns, auszeichnen. Zu fairen Preisen werden Ihre Aufträge zügig von uns ausgeführt.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da!

Fliesen Stückemann

Am Bollhof 5, 33739 Bielefeld

Telefon: 0176 / 64990978

E-Mail: info@fliesen-stueckemann.de

Internet: www.fliesen-stueckemann.de