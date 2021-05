Photovoltaik | Suntech Solar

Photovoltaik im Raum Gütersloh – werden Sie Ihr eigener Stromerzeuger!

Jetzt auf erneuerbare Energien umsteigen.

Steigende Stromkosten? Lange Vertragslaufzeiten beim Stromversorger? Das sind ab jetzt keine Themen mehr für Sie! Nutzen Sie eine Photovoltaikanlage der Firma Suntech Solar in Rheda-Wiedenbrück und Sie produzieren Ihren Strom einfach selbst. Unser junges Unternehmen hat sich auf die Montage modernster Photovoltaikanlagen spezialisiert. Der entscheidende Vorteil unserer Produkte: Es sind keine Aufbauten auf der Dachkonstruktion mehr nötig, da die Solaranlage fest im Dach integriert ist.

Informieren Sie sich über unsere Leistungen

Sie sind auf der Suche nach der passenden Photovoltaikanlage? Wir beraten Sie gerne zu unseren Leistungen und Services! Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Leistungen und nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Gerne sind wir für Privatpersonen, gewerbliche Kunden sowie landwirtschaftliche Betriebe in einem Umkreis von circa 100 Kilometern rund um unseren Firmensitz im Einsatz, zum Beispiel in:

Gütersloh

Verl

Rietberg

Halle/Westfalen

Borgholzhausen

Herzebrock-Clarholz

Schloss Holte-Stukenbrock

Fragen Sie für Ihren Standort bitte einfach an!

Warum sind wir der richtige Partner für die Photovoltaik?

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Photovoltaik-Branche verfügen wir über umfangreiches Fachwissen in der Realisierung von Solaranlagen. Unser Ziel ist es, stets nachhaltige Ergebnisse zu erreichen. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage und anschließenden Wartungs- und Reparaturdiensten garantieren wir Ihnen einen umfassenden Service.

Da wir größten Wert auf Qualität legen, setzen wir bei der Montage ausschließlich modernste Methoden ein. Dank eines zuverlässigen Netzes an Zulieferern – seriöse und vertrauenswürdige Unternehmen, die auf unterschiedliche Fachgebiete spezialisiert sind – können wir die Arbeiten ausgewogen verteilen und das Projekt so effizient und pünktlich abwickeln.

Unsere Leistungen auf einen Blick:

Strom aus Licht gewinnen - was ist Photovoltaik Wohl jeder Hausbesitzer hat bereits von Photovoltaik gehört. Doch worum handelt es sich dabei eigentlich? Der Begriff Photovoltaik bezeichnet die direkte Umwandlung von Licht in elektrischen Strom mittels Solarzellen. Nicht genutzter Strom wird in einem Stromspeicher gesammelt. Wie genau das funktioniert, was Sie dafür benötigen und wie sie von der Photovoltaik profitieren, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Mehr Wert schöpfen mit Solarstrom

Angesichts steigender Strompreise ist die Photovoltaik eine attraktive und langfristig sichere Geldanlage – insbesondere für denjenigen, der seinen Solarstrom selbst erzeugt oder direkt vermarktet.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen, welche Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen sind.

Sie können die Stromerträge und die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage aber auch direkt individuell berechnen lassen. Sie interessieren sich für eine Photovoltaikanlage? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

Suntech Solar – unabhängig und umweltschonend Strom erzeugen!

