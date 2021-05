Friseursalon | Haarkunst Dahl

Ihr Friseur in Bad Wünnenberg –für Damen, Herren & Kinder

Sie sind auf der Suche nach einem Friseur, der mehr bietet als nur niedrige Preise und schnelle Termine? Dann sind Sie bei mir genau richtig! Ich nehme mir die nötige Zeit, um Sie in aller Ruhe rund um die richtige Haarpflege, Haarfarbe und Ihr typgerechtes Styling zu beraten.

In meinem gemütlichen Friseursalon können Sie sich nicht einfach nur die Haare schneiden lassen, sondern genießen darüber hinaus ein Rundum-Wohlfühlpaket. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich verwöhnen! In herzlicher Atmosphäre kümmere ich mich um das Haar von Damen, Herren und natürlich auch um die kleinen Kunden. Eine Tasse Tee oder frischer Kaffee rundet Ihren Besuch in meinem Haarstudio ab.

Verhaltensregeln für den Friseurbesuch in Corona-Zeiten

Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, gibt es einige verbindliche Regeln, die wir alle einhalten müssen. Ziel ist es die Infektionskette zu unter- brechen, um Ihre Gesundheit und unsere Beschäftigten zu sichern.

Schneiden

Ob klassischer Haarschnitt oder modische Trendfrisur – als erfahrene Friseurin berate ich Sie vor allem typgerecht und finde gemeinsam mit Ihnen das Styling, das Sie rundum glücklich macht.

Make-up

Ein besonderes Event steht bevor und Sie möchten sich professionell schminken lassen? Gerne kreiere ich Ihnen ein typgerechtes Make-up, das Sie rundum strahlen lässt.

Färben

Ob klassischer Haarschnitt oder modische Trendfrisur – als erfahrene Friseurin berate ich Sie vor allem typgerecht und finde gemeinsam mit Ihnen das Styling, das Sie rundum glücklich macht.

Extensions

Sie träumen von einer üppigen, wallenden Mähne? Wenn Sie nicht von Natur aus mit dicken Haaren gesegnet sind, helfe ich gerne mit professionellen Extensions und Haarverlängerungen nach.

Kosmetik

Sie träumen von einem hinreißenden Augenaufschlag? Mit Wimpernfärben, Wimpernwelle, Zupfen und Färben der Augenbrauen setze ich Ihre Augenpartie in Szene.

Brautstyling

An Ihrem großen Tag muss natürlich auch die Frisur perfekt sein. Ich kümmere mich gerne um die Brautfrisur Ihrer Träume, ausführliches Probestecken inklusive, und das passende Make-up. All eyes on you!

Hochsteckfrisuren

Für besondere Anlässe darf es auch eine besondere Frisur sein. Von geflochten oder gesteckt über halb offen mit stilvollem Blumenschmuck – ich setze Sie mit festlichen Hochsteck- und Abendfrisuren aller Art in Szene.

Styling für besondere Anlässe – auch bei Ihnen zu Hause!

Wenn Sie ein spezielles Styling für einen besonderen Anlass wünschen, komme ich auch gerne zu Ihnen nach Hause. Egal, ob Hochzeit, Schützenfest oder Abiball – Sie starten Ihren aufregenden Tag ganz entspannt in den eigenen vier Wänden, während ich mich um Haare und Make-up kümmere. Nach einem vorherigen Beratungstermin in meinem Friseursalon weiß ich genau, was Ihre Wünsche sind, und style Sie ganz nach Ihren Vorstellungen.

Sie haben Fragen zu meinen Leistungen oder möchten einen Termin vereinbaren? Rufen Sie mich gerne an oder schauen Sie persönlich bei mir in Bad Wünnenberg vorbei. Ich freue mich auf Sie!

--

Haarkunst Dahl

Apolloniastraße 6, 33181 Bad Wünnenberg

Telefon: 02957 / 98 42 598

E-Mail info@haarkunst-dahl.de

Internet: www.haarkunst-dahl.de