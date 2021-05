Dorfmilch aus Brockhagen

„Mit Herz und Verstand für Vieh und Land“, das ist unser Motto! Es begleitet als Grundmelodie alle Vorgänge in unserem landwirtschaftlichen Familienbetrieb – bestehend aus den beiden Hofstellen der Familien Speckmann und Wortmann. Wir – das sind Dennis Speckmann und Reinhard Wortmann – haben eine Passion für nachhaltige Milch und Milchprodukte. Mit unserem neuen Milchvertriebskonzept bieten wir dir im ostwestfälischen Brockhagen, einem Ortsteil der Gemeinde Steinhagen, Milchwirtschaft mit echter Nähe zum Erzeuger.

Neues Milch­vertriebs­konzept

Mitte Juli 2017 fassten wir den Mut, unsere kulinarische ökologische Idee umzusetzen: Frische Milch direkt vom Bauernhof und aus der integrierten eigenen Molkerei. Wir möchten Kunden mehr als bloß ein weiteres Milchprodukt anbieten, sondern echte Dorfmilch ! Sie soll so lecker wie früher schmecken. Regionale Herkunft und kurze Vertriebswege begünstigen echte Frischmilchqualität. Die Bauernhofmilch aus unserer hofeigenen Molkerei ist zu 100 % für den regionalen Vertrieb bestimmt.

Kein einziger Tropfen hat von der Kuh über die Speckmann-Wortmann-Hofmolkerei bis zu den Kunden, den Vertriebspartnern sowie den Frischmilchautomaten einen längeren Transportweg als 30 km zurückgelegt. Die unmittelbare Nähe zwischen uns als Milcherzeuger und euch als Kunden bedeutet uns sehr viel. Ebenso wichtig sind uns transparente Produktionsbedingungen und Lieferwege.

Was nachhaltige und faire Milcherzeugung bedeutet

Was macht eigentlich nachhaltige Milch aus? Klar, beim Thema Nachhaltigkeit geht es um umweltfreundliche Produkte und Herstellungsverfahren, faire Arbeitsbedingungen und weitere Aspekte wie Tierwohl und Umweltschutz, die beim Kauf nachhaltiger, fairer Produkte für ein gutes Gewissen sorgen.

Zudem erzeugung wir durch Hackschnitzelheizung und Photovoltaik eigene Energie und produzieren dadurch Co2-Neutral. Durch unseren eigenen Futteranbau direkt am Hof sparen wir uns die Lieferwege.

Aber was bedeutet Nachhaltigkeit zum Beispiel bei unserer Dorf-Milch?

Wir machen kein Geheimnis um den Herstellungsort und die Produktionsbedingungen unserer nachhaltigen Milch. Bei uns geht alles transparent zu. Es beginnt mit unserem Standort in Brockhagen in Ostwestfalen, von wo aus wir ins Umland nur bis zu einer Entfernung von maximal 30 km liefern. Jeder Kunde hätte es also nicht weit zu uns, um sich unseren Bauernhof mit Molkerei persönlich anzusehen.

Als Milcherzeuger können wir so nicht hinter der Unverbindlichkeit einer großen Distanz zwischen uns und den Verbrauchern verschwinden. Wir bleiben durch kurze Lieferwege präsent.

Überzeuge dich selbst von der erfolgreichen Umsetzung unserer Hofphilosophie und gönne dir ein Milchprodukt, das so ursprünglich aussieht und schmeckt wie einst! Nach Absprache bzw. zu den bekanntgegebenen Hofterminen kannst du uns zudem gerne besuchen und unseren Hof besichtigen!

Speckmann-Wortmann GmbH & Co. KG

Kölkebeckerstr. 3

33803 Steinhagen

Telefon: +49 (0) 5204 / 88 82 10

Telefax: +49 (0) 5204 / 88 82 09

E-Mail: info@dorfmilch.de

Internet: www.dorfmilch.de