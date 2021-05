Die Druckbranche hat sich im Laufe der letzten Jahre vom Handwerk hin zu einer komplexen crossmedialen Dienstleistungsbranche entwickelt. Wo früher noch das Druckprodukt selbst im Vordergrund stand, spielen nun viele weitere Aspekte eine immer wichtiger werdende Rolle.

Druckprodukte heute sollen:

crossmedial sein

in CI und CD passen

personalisiert sein

als Online Dokument verfügbar sein

Teil eines großen Ganzen sein

Schoppengerd Media hat diesen Wandel als Ansatz genommen und die Strategie auf die Druckprodukte der Zukunft ausgerichtet.

Frei nach dem Motto: „Die Idee des Kunden nach neuestem Stand der Technologie auf Papier zu visualisieren”.

Druckereiservice und CTP-Belichtung – wir gehen mit der Zeit!

Uns geht es eher darum, Printkonzepte crossmedial zu erweitern und so mit der Zeit zu gehen. So können Sie bei uns Ihre Broschüre drucken lassen und diese gleichzeitig im digitalen Format personalisiert an Ihre Kunden verschicken – und sogar direktes Feedback bekommen! Auf diese Weise lassen sich viele Entscheidungen einfach schneller treffen und die Kundenkommunikation funktioniert optimal.

Sind Sie auf der Suche nach einer schnellen, flexiblen und professionell arbeitenden Druckerei?

Wir bieten Ihnen tolle Druckprodukte und vieles mehr für jeden Anspruch und jedes Budget!

Ständige Fortbildung und der eigene Antrieb aus Leidenschaft für die Druckerei und die crossmediale Kundenkommunikation führen dazu, dass wir über aktuelle Entwicklungen immer im Bilde sind. Nur so können wir die hohen Ansprüche, die wir – und natürlich Sie – an das fertige Produkt stellen, erfüllen.

Hat unser umfangreiches Angebot Ihr Interesse wecken können? Dann zögern Sie bitte nicht, das Team der Schoppengerd Media GmbH zu kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer ✆ 05244/93940-0 oder auch bequem über unser Kontaktformular .

