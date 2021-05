M.L. Raumgestaltung

Kompetente Raumgestaltung im Kreis Lübbecke

Ihr Haus oder Ihre Wohnung bedarf einer Sanierung? Sie möchten Ihren Bodenbelag ersetzen? Sie bauen ein Haus und sind auf der Suche nach einem kompetenten Maler?

Wir sind Ihr professioneller Ansprechpartner, wenn es um Raumgestaltung geht – innen und außen. Wir tapezieren, malen oder verwenden andere Techniken, um Ihre Wände zu gestalten. Dabei richten wir uns natürlich nach Ihren Vorgaben.

Wir möchten, dass Sie sich jeden Tag an Ihrer neuen Raumausstattung erfreuen.

Auch wenn es um Bodenbeläge geht, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Egal ob bei einer Sanierung oder bei einem Neubau, wir statten Ihre Räume mit dem gewünschten Belag aus.

In unserem Betrieb haben Sie direkt vor Ort die Möglichkeit, sich das passende Material auszusuchen. Natürlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause, um die anstehenden Arbeiten und Optionen mit Ihnen zu besprechen. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

Informieren Sie sich über unsere unterschiedlichen Leistungen:

Raumausstattung nach Ihren Wünschen

Zu unseren Spezialitäten gehört der Lehmputz. Mit dieser Methode verleihen wir Ihrer Wand und somit dem ganzen Raum eine individuelle und besondere Note. Natürlich tapezieren wir auch gerne für Sie und erledigen alle anfallenden Malerarbeiten. Zudem installieren wir an Ihren Fenstern und Türen auf Wunsch einen Sonnen- oder Insektenschutz. Ein Sonnenschutz verhindert nicht nur das Eindringen von zu starken Sonnenstrahlen, er wirkt sich zudem positiv auf Ihre Energiekosten aus. Gerade wenn Sie in einer ländlichen oder waldnahen Umgebung wohnen, lohnt sich zudem die Anschaffung eines Insektenschutzes.

Natürlich beraten wir Sie auch gerne, wenn es um Ihre Raumgestaltung geht. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen dabei, den passenden Stil für Ihr Zuhause zu finden. Durch unsere Erfahrung im Bereich der Raumausstattung können wir Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten aufzeigen. Neben einer fachkundigen Beratung legen wir großen Wert auf eine saubere und zuverlässige Ausführung aller Arbeiten.

Sie haben Fragen oder möchten sich unverbindlich beraten lassen? Rufen Sie uns an oder kommen Sie in unserem Betrieb in Hüllhorst vorbei. Wir sind nicht nur im Landkreis Lübbecke für Sie da, sondern werden auch gerne für Kunden in den Regionen Bielefeld und Hameln tätig.

M.L. Raumgestaltung

Hauptstraße 45, 32609 Hüllhorst

Telefon: 0176 - 70 82 97 37

E-Mail: info@raumgestaltung-ml.de

Internet: https://www.raumgestaltung-ml.de/