0:1 im Kellerduell - Arminia ist wieder Letzter

DSC-Coach Daniel Scherning, der an diesem Samstag seinen 39. Geburtstag feiert, schickte nahezu die identische Startformation auf den Rasen, die schon sechs Tage zuvor beim so wichtigen 2:0-Heimerfolg gegen den FC St. Pauli begonnen hatte. Zu einer Änderung war der Coach allerdings gezwungen. Für Andres Andrade, der wegen eines Infekts in Bielefeld blieb, begann in der Innenverteidigung der Portugiese Guilherme Ramos.

18. gegen 17. - Greuther Fürth war vor dem Duell der Fehlstarter nur ein mickriger Sieg gelungen, Arminia konnte immerhin mit drei Dreiern aufwarten. Auswärts hatten die Ostwestfalen aber noch keinen Sieg landen können.

Beide Klubs hatten auf die unerwartete Fortsetzung ihrer Talfahrt auch eine Etage tiefer bereits mit einem Trainerwechsel reagiert. Der DSC tauschte nach nur vier Spieltagen den glücklosen Uli Forte gegen Scherning aus. Die Franken trennten sich wenige Tage vor dem Spiel gegen Bielefeld von Marc Schneider und holten Alexander Zorniger.

Das Team des 55-Jährigen hatte dann auch die erste Torgelegenheit. Angreifer Armindo Sieb prüfte Martin Fraisl mit einem Flachschuss, der DSC-Keeper war aber blitzschnell unten (7. Minute).

Arminia halbherzig, Fürth entschlossen

Arminia hatte Mühe, die variablen Fürther Angreifer zu kontrollieren. Der Gastgeber war das aktivere Team, ohne zunächst aber wirklich zwingend zu sein. Das änderte sich in der 30. Minute. Dann setzten sich die Hausherren im und um den DSC-Strafraum fest und kamen durch Sieb zur Führung (30.). In seiner Entstehung war der Treffer etwas glücklich, weil Sieb von Ramos angeschossen wurde, verdient war er aber allemal. Arminia tat zu wenig für das Spiel, die Aktionen der Gäste waren halbherzig, Fürth wirkte deutlich entschlossener und zielstrebiger.

Das blieb auch bis zur Pause so. Branimir Hrgota hätte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs beinahe noch auf 2:0 erhöht, Ramos aber klärte den Schuss des Schweden ganz knapp vor der Linie.

Schiri Brych am Knie verletzt

Die insgesamt dreiminütige Zusatzzeit war nötig geworden, weil Schiedsrichter Felix Brych - dem Vernehmen nach aufgrund von Knieproblemen - kurzzeitig in der Kabine verschwand. Nach der Behandlungspause (34.) ging es weiter.

„Wir wollen euch kämpfen sehen", schallte es zur Pause aus dem mit knapp 400 Fans besetzten Gästeblock. Arminias Auftritt war bis hierhin abermals eine einzige Enttäuschung. Der DSC blieb im ersten Abschnitt ohne Torchance - und das in diesem doch so „extrem wichtigen Spiel", wie Scherning im Vorfeld betont hatte.

Auch die Spieler hatten allesamt betont, wie sehr es in Fürth darauf ankommen werde, nachzulegen und dass man nur nicht nachlassen dürfe. Es blieben - wieder mal - nur leere Worthülsen. Für die mitgereisten Anhänger war die abermals blutleere Darbietung ein Schlag ins Gesicht.

Fraisl verhindert Schlimmeres

Im zweiten Abschnitt waren dann nicht einmal 60 Sekunden rum, als die Hausherren zu ihrer nächsten Möglichkeit kamen. Fraisl aber klärte den Schuss von Ragnar Prince Friedel Ache prächtig. Und in der 58. Minute war es dann wieder Sieb, der Fraisl auf die Probe stellte.

Scherning hatte inzwischen gewechselt, Bryan Lasme und Janni Serra sollten das Angriffsspiel belebten – und taten das auch. Aber auch sie blieben ohne jede Durchschlagskraft.

Greuther Fürth: Linde - Griesbeck, Michalski, Haddadi - Meyerhöfer, Christiansen, Raschl (90.+2 Jung), John, Hrgota - Ache (90.+2 Pululu), Sieb (64. Abiama)

Bielefeld: Fraisl - Klünter (63. Gebauer), Ramos, Hüsing, Oczipka - Lepinjica (79. Bello), Rzatkowski (55. Lasme) - Okugawa, Consbruch (63. Vasiliadis), Hack - Klos (55. Serra)

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Zuschauer: 9433

Tore: 1:0 Sieb (30.)

Gelbe Karten: Haddadi, Raschl / Rzatkowski, Vasiliadis