0:2 - Arminias Leistung stimmt, das Ergebnis nicht

Der DSC kassiert bei Hannover 96 schon die dritte Pleite in Folge und bleibt Letzter

Hannover

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den jüngsten Partien gegen Karlsruhe (1:2) und in Düsseldorf (1:4) hat Arminia Bielefeld auch das dritte Zweitligaspiel in Folge verloren. Am Samstagabend unterlagen die Ostwestfalen mit 0:2 (0:1) bei Hannover 96 und belegen mit mickrigen acht Punkten weiterhin den letzten Tabellenplatz.

Von Dirk Schuster