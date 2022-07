0:3 gegen Jahn Regensburg - Arminia legt Fehlstart hin

Bielefeld

Arminia Bielefeld hat einen klassischen Fehlstart in die neue Fußball-Zweitligasaison hingelegt. Am Sonntag unterlag der Erstligaabsteiger in der heimischen Schüco-Arena dem SSV Jahn Regensburg verdient mit 0:3 (0:1). 18.144 Zuschauer sahen nach dem 1:2 zum Auftakt beim SV Sandhausen diesmal einen noch schwächeren Auftritt ihrer Arminia.

Von Dirk Schuster