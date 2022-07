303 Bundesliga-Einsätze: Oczipka verstärkt Arminia

Bielefeld

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat nach der Auftaktniederlage in Sandhausen personell nachgebessert und verstärkt sich mit der Erfahrung aus 303 Bundesliga- und 58 Zweitliga-Einsätzen: Vom 1. FC Union Berlin wechselt Bastian Oczipka (33) an den Teuto. Das hat der DSC Arminia am Freitagvormittag mitgeteilt.