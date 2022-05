Wer am Samstagnachmittag einen Spaziergang durch den Bielefelder Westen unternommen hat, wird kaum für möglich gehalten haben, dass es ein Absteiger ist, der hinter den Wänden der Alm gerade seine letzten 90 Saisonminuten in der Fußball-Bundesliga abspult.

Nie zuvor in der Saison war die Stimmung im Stadion so gut wie an dem Tag, an dem von vornherein klar war, dass Arminias Weg wieder mal hinunterführt in die 2. Liga.