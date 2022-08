Leere Blicke in Richtung Gästeblock: Die Arminia-Profis wirken nach dem 1:2 in Rostock ratlos.

Nach dem 0:3 gegen Regensburg knüpften die Ostwestfalen am Samstagabend beim 1:2 in Rostock praktisch nahtlos an die desolate Heimvorstellung gegen den SSV Jahn an.