An welchen Strohhalm sich Arminia jetzt noch klammern kann

Die Blicke richten sich am Sonntag nach München - Kostmann: "So können wir nicht gewinnen"

Bochum/Bielefeld

Arminia Bielefeld steht seit der verdienten 1:2-Niederlage am Freitagabend beim VfL Bochum mit mehr als einem Bein in der 2. Liga. Ob Ernüchterung und Enttäuschung auf Seiten des DSC noch einmal einer neuen Zuversicht weichen, hängt nun einzig und allein vom Spiel des VfB Stuttgart beim FC Bayern ab. „Der Optimismus kommt dann wieder, wenn das Spiel am Sonntag so gelaufen ist, dass wir noch eine Möglichkeit haben“, sagte DSC-Trainer Marco Kostmann.

Von Dirk Schuster