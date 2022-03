Andrades WM-Traum ist geplatzt

Aus der Traum: Arminias Bielefelds Abwehrspieler Andres Andrade wird mit seinem Heimatland Panama nicht an der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter in Katar teilnehmen.

Arminias Abwehrspieler verliert mit Panama 1:5 in den USA

Arminias Andres Andrade (links) verlor mit Panama 1:5 in den USA. Damit kann Panama die WM in Katar nicht mehr erreichen.

In Orlando verlor Panama am frühen Montagmorgen deutscher Zeit mit 1:5, Andrade stand 90 Minuten auf dem Platz. Bei den Amerikanern saß Arminias George Bello 90 Minuten auf der Bank. Überragender Mann war Christian Pulisic, der drei Tore erzielte. Weil Costa Rica 2:1 in El Salvador gewann und nun auf 22 Punkte kommt, kann Panama den vierten Platz der Qualifikationsgruppe nicht mehr erreichen. Vor dem letzten Spieltag beträgt der Rückstand vier Punkte.