Arabi und Arminia: Warum die Trennung unvermeidlich war

Die Ära Samir Arabi, am Montagabend fand sie ihr jähes Ende. In den vergangenen zwölf Jahren hat der 44-Jährige den DSC Arminia Bielefeld geprägt wie kein Zweiter. Doch die Trennung war unvermeidlich, sie war nur noch eine Frage des Zeitpunkts.

Angesichts einer so langen Dienstzeit lassen sich gewisse Abnutzungserscheinungen kaum verhindern. Mutmaßlich hätten sich die Wege von Arabi und Arminia am Saisonende ohnehin getrennt. Im Abstiegsfall sowieso, aber auch beim Klassenerhalt hätte man sich gegenseitig tief in die Augen blicken und entscheiden müssen, ob eine Fortsetzung der Zusammenarbeit überhaupt noch zielführend gewesen wäre. Wohl eher nicht.