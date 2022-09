Arminia 1:1 - Hack rettet das Remis in der Nachspielzeit

Glücklicher Punkt in Darmstadt

Darmstadt

Robin Hack hat die erste Niederlage von Daniel Scherning als Trainer von Arminia Bielefeld gerade noch abwenden können. Am Sonntag sorgte der Offensivspieler mit einem herrlichen Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) für den Ausgleich zum 1:1 (0:1)-Endstand in der Zweitligapartie beim SV Darmstadt 98.

Von Dirk Schuster