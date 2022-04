Null Punkte und Sorgen um Brunner

Wolfsburg

Arminia Bielefeld hat am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga eine krachende Niederlage beim VfL Wolfsburg kassiert. Der DSC verlor am Samstag auch in der Höhe verdient 0:4 (0:2) und ist nun seit sechs Spielen sieglos (ein Punkt). In dieser Verfassung rückt der Abstieg immer näher. Dazu kommen die Sorgen um Cedric Brunner, der sich bei einem bösen Zusammenprall verletzte und ins Krankenhaus musste.

Von Jens Brinkmeier