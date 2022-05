Arminia verabschiedet sich mit einem 1:1

Bielefeld

Das Wunder ist wie erwartet ausgeblieben, Arminia Bielefeld muss nach zwei Jahren Bundesliga den Gang in Liga zwei antreten. Gegen RB Leipzig war der DSC am 34. Spieltag ganz nah am Sieg, kassierte in der Nachspielzeit aber doch noch den Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand und beendet die Saison mit 28 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Pfiffe oder Schlimmeres gab es zu keiner Sekunde für die Absteiger, im Gegenteil: Die Fans feierten ihr Team und auch sich selbst - ein letztes Mal in Liga eins.

Von Jens Brinkmeier