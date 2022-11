Arminia-Abschied? Dieses Oktett kommt infrage

Arminia Bielefeld wird in der Winterpause sowohl Spieler abgeben als auch neue verpflichten. „Dass wir im Kader etwas verändern wollen, haben wir klar kommuniziert“, erklärte DSC-Trainer Daniel Scherning am Sonntag erneut.

Zu denjenigen, die den Klub im Winter verlassen könnten, zählt auch Stefanos Kapino (28). Der Torwart verlor nach dem vierten Spieltag aufgrund einer Verletzung seinen Stammplatz an Neuzugang Martin Fraisl. Derzeit weilt Kapino in seiner Heimat Griechenland. „Aus privaten Gründen“, wie Scherning sagte. „Das war mit Samir Arabi (Sport-Geschäftsführer) und mir abgesprochen. Wir werden uns nun damit auseinandersetzen, wann er zurückkommt und was dann passiert.“

Scherning verdeutlichte Kapino unmissverständlich dessen Lage: „Martin Fraisl ist unsere klare Nummer eins.“ Ersatzmann ist seit Kapinos Verletzung Arne Schulz. Kapinos Vertrag beim DSC läuft am Saisonende aus.

Auch Mateo Klimowicz (22), der im Sommer vom VfB Stuttgart ausgeliehen wurde, spielt praktisch keine Rolle mehr. Scherning hatte kürzlich erklärt, von ihm als auch von Burak Ince (17, Vertrag bis 2025) deutlich mehr zu erwarten. Der türkische Nachwuchsnationalspieler zählt ebenfalls zu denen, die im Winter für einen Wechsel infrage kommen. Für Benjamin Kanuric (19) könnte derweil eine Leihe Sinn ergeben, damit der Österreicher Spielpraxis sammeln kann.

Auch George Bello (20, 2026) und Silvan Sidler (24, 2025) dürften mit ihren bisherigen Einsatzzeiten alles andere als zufrieden sein.

Millionen-Ablöse für Hack und Okugawa?

Das trifft auf Masaya Okugawa (26, 2024) und Robin Hack (24, 2025) zwar nicht zu. Die Offensivakteure zählen zum unumstrittenen Stammpersonal. Der Verkauf eines Leistungsträgers dürfte allerdings eine Millionen-Ablöse einbringen, die die Finanzlage des Klubs entspannen würde.