Arminia: Arabi-Strafmaß wird am Donnerstag verhandelt

Vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wird am Donnerstag um 12.30 Uhr Arminia Bielefelds Einspruch gegen die Strafe von Sport-Geschäftsführer Samir Arabi verhandelt. Das haben der DSC und der DFB am Mittwoch mitgeteilt.

Arabi ist nach den Vorfällen beim jüngsten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:3) vom DFB mit einer zwei Spiele umfassenden Innenraumsperre sowie einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt worden. Beim OWL-Duell am Dienstagabend in Paderborn hat Arabi einen Teil der Strafe bereits abgesessen.

Ob er nun auch beim Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg ab 30 Minuten vor Spielbeginn bis 30 Minuten nach Abpfiff den Innenraum nicht betreten und in dieser Zeit keinen Kontakt zur Mannschaft haben darf, entscheidet sich am Donnerstag, ebenso die Höhe der Geldstrafe. Geleitet wird die Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt/Main von Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.

Der Grund für die Bestrafung sind die Vorfälle, die sich bei Arminias jüngstem Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Kaiserslautern ereigneten. Der Sportchef war Schiedsrichter Patrick Alt (Illingen) in die Katakomben des Stadions und sogar bis in die Schiedsrichterkabine gefolgt.

Arabi hatte sich aus DFB-Sicht offenbar etwas zu vehement wegen der Gelb-Roten Karte gegen DSC-Profi Bryan Lasme (44. Minute) echauffiert. Dabei habe er sich laut DFB „unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten“ und war daraufhin für den Rest des Spiels des Innenraums verwiesen worden. Alt hatte zudem einen Sonderbericht angefertigt, woraufhin der DFB die Ermittlungen aufnahm.