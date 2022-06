Arminia bestätigt Hüsing-Verpflichtung

„Oliver hat in den letzten Jahren in der 2. Bundesliga seine Klasse eindrucksvoll bewiesen. Mit seinem großen Erfahrungsschatz, seiner Zweikampf- und Kopfballstärke wird er in unserer Defensive ein wichtiger Stabilitätsfaktor sein. Wir freuen uns sehr, dass Oliver jetzt in unserem Trikot auflaufen wird“, wird DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Pressemitteilung zitiert.

Auch der neue DSC-Trainer Uli Forte blickt der Zusammenarbeit mit dem 1,93 Meter großen Innenverteidiger positiv entgegen: „Ich habe ihn in den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, als klaren, robusten und starken Abwehrchef erlebt. Oliver ist ein Spieler, an dem wir viel Freude haben werden.“

Hüsing, der im Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen ausgebildet wurde und neben Heidenheim und Werder auch für Hansa Rostock und Ferencvaros Budapest gespielt hatte, freut sich auf die neue Aufgabe bei Arminia: „Ich habe schon einige Male in der Schüco-Arena gespielt, und das war richtig geil. Bielefeld ist ein richtig cooler Traditionsverein. Die Fans waren ebenso ausschlaggebend für meine Entscheidung wie die guten Gespräche mit den Verantwortlichen."

Hüsing ist nach Rechtsverteidiger Silvan Sidler (23, FC Luzern) der zweite Neuzugang in diesem Sommer.