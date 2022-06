Arminia Bielefeld bestätigt: Uli Forte wird neuer Trainer

Demnach unterzeichnete der 48-jährige Italiener einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Er kommt vom Schweizer Verein Yverdon Sport FC. Zuvor war Uli Forte bereits beim Grasshopper-Club und FC Zürich sowie bei Young Boys Bern, FC St. Gallen und FC Wil tätig. Er gewann zweimal den Schweizer Pokal.

In einer Mitteilung wird Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld, wie folgt zitiert: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Uli. Er hat uns in den intensiven und sehr guten Gesprächen mit seiner emotionalen Art, seiner positiven Energie und langjährigen Erfahrung als Cheftrainer überzeugt. Gemeinsam wollen wir in der 2. Bundesliga ein neues Fundament bauen, um unsere Mannschaft zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.“

Ebenfalls laut Mitteilung sagte Uli Forte: „Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung in der 2. Bundesliga mit Arminia. Der deutsche Fußball war schon immer ein Traum von mir. Jetzt geht es endlich los bei einem großen Traditionsverein.“

Trainingsstart ist am Samstag, 11. Juni.