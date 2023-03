Arminia Bielefeld verspielt Drei-Tore-Führung

Als das bisher "wichtigste Spiel der Saison" hatte es DSC-Trainer Daniel Scherning im Vorfeld deklariert. Zum einen, weil es für Arminia bei einem direkten Konkurrenten um ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg ging. Zum anderen, weil auch Schernings Weiterbeschäftigung aufgrund der vergangenen Ergebnisse auf dem Spiel stand. Erneute Rückendeckung gab es vor dem Anpfiff von Arminia-Präsident Rainer Schütte. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir es mit Daniel Scherning hinbekommen", sagte er am Sky-Mikrofon.

Als Scherning nach 20 Minuten auf die Anzeigetafel blickte, musste er sich um seinen Job vorerst keine Gedanken machen. Braunschweig: 0, Bielefeld: 3! Ausgerechnet die Arminen, die in den Vorwochen Chancenwucher betrieben hatten, präsentierten sich im Keller-Knaller zunächst eiskalt im Abschluss. Bei der 1:0-Führung nach gerade einmal sechs Minuten halfen allerdings auch die Eintracht und das zuletzt vermisste Glück mit. Nach Flanke von George Bello landete der abgewehrte Ball im Rückraum bei Jomaine Consbruch, dessen 20-Meter-Schuss am Pfosten, von dort aus an den Hacken von Torhüter Jasmin Fejzic prallte und dann in Zeitlupe über die Linie rollte. Während Consbruchs Jubel an alter Wirkungsstätte (er war in der Vorsaison noch an Braunschweig verliehen) verhalten ausfiel, brach es aus Kapitän Fabian Klos richtig heraus. Robin Hack fiel mit nach oben ausgestreckten Armen und Blick gen Himmel auf die Knie. Eindrucksvolle Zeichen dafür, wie viel Druck auf den DSC-Schultern lastete.

Und die Bielefelder kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Nach einem weiteren Fernschuss von Consbruch, den Keeper Fejzic nach vorne abprallen ließ, staubte Bryan Lasme zum 2:0 ab (11.). Guilherme Ramos legte per Kopf, natürlich nach Consbruch-Flanke, das 3:0 nach (20.). Für den Portugiesen war es das erste Pflichtspieltor im Arminia-Dress.

Die Eintracht lag am Boden. Die Heim-Fans riefen "Wir wollen euch kämpfen" sehen und jeder Ballverlust der Spieler wurde von den Rängen von einem Raunen begleitet. Alles war angerichtet für einen souveränen Auswärtssieg der Bielefelder. Doch Braunschweig meldete sich in einer wilden ersten Halbzeit zurück - auch dank freundlicher Mithilfe der passiver werdenden Gäste. Immanuel Pherai (15., 17.), Ex-Armine Nathan de Medina (16.) und Lion Lauberbach (18.) näherten sich dem ersten Eintracht-Tor an. Pherai machte es dann besser, als er zwei Gegenspieler aussteigen ließ und ins lange Eck traf (22.). Wenig später musste Ramos in höchster Not vor Lauberbach klären (26.).

Es entwickelte sich ein ständiges Hin und Her. Höchste Unterhaltung für die Fans, keinesfalls für die Trainer. Von Taktik und Grundordnungen war in diesen Minuten nur noch ganz wenig zu erkennen. Braunschweig zeigte allerdings die besseren Ansätze, fand Lücken im wackeligen DSC-Zentrum und kam zum Anschlusstreffer. Maurice Multhaup ließ Bello ausstiegen, legte in den Lauf von Pherai, der aus spitzem Winkel kompromisslos abschloss und Martin Fraisl im DSC-Tor nicht gut aussehen ließ (34.). Dennoch ein ganz feiner Spielzug.

Ruhe nach dem Sturm

Vom Spektakel der ersten Hälfte blieb nach dem Wechsel nur noch wenig übrig. Es wurde ruhiger in den beiden Strafräumen. Die Eintracht versuchte, das Spiel zu machen. Arminia war darum bemüht, die Räume enger zu machen und nach Ballgewinnen gut umzuschalten. Eine erste Chance ergab sich so erst wieder in Minute 67: Bello setzte den eingewechselten Masaya Okugawa in Szene, der Japaner scheiterte an Fejzic.

Der Treffer fiel auf der Gegenseite. Der eingewechselte Anthony Ujah ließ bei Ballannahme und Torabschluss seine Klasse aus vergangenen Erstliga-Tagen aufblitzen - 3:3 (72.). Unglaublich, in knapp 50 Minuten hatte Arminia einen vermeintlich sicheren 3:0-Vorsprung in einem so wichtigen Spieler hergegeben. Spätestens jetzt waren auch Eintracht-Team und - Fans wieder eine kampf- und lautstarke Einheit.

Spiel auf das DSC-Tor

Und es ging munter weiter in eine Richtung. Müde wirkende Bielefelder schienen nur noch das Remis über die Zeit bringen zu wollen. Ein Ball nach dem anderen segelte in den DSC-Strafraum - mal mehr, mal weniger gefährlich. Entastung gab es kaum noch, Ausnahme war ein harmloser Kopfball von Okugawa (86.). Erst in den Schlussminuten agierte Bielefeld wieder gleichwertig und nahm einen Punkt mit. Natürlich zu wenig nach der so deutlichen Führung.

Eintracht Braunschweig: Feijzic - Gechter, Kurucay, de Medina - Multhaup (75. Marx), Krauße, Nikolaou, Kijewski (75. Donkor) - Pherai (84. Endo) - Kaufmann (66. Ujah), Lauberbach (66. Bonga)

Arminia Bielefeld: Fraisl - Ramos, Hüsing, Oczipka - Klünter, Consbruch (60. Okugawa), Lepinjica (46. Vasiliadis), Hack (60. Prietl), Bello - Lasme (84. Kanuric), Klos (71. Serra)

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 19.758

Tore: 0:1 Fejzic (ET, 6.), 0:2 Lasme (11.), 0:3 Ramos (20.), 1:3 Pherai (22.), 2:3 Pherai (34.), 3:3 Ujah (72.)

Gelbe Karten: Nikolaou / Lepinjica, Lasme