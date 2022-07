Arminia Bielefeld: Fabian Klos trägt weiter die Kapitänsbinde

Fabian Klos ist wieder alleiniger Kapitän bei Arminia Bielefeld. Das gab der Club am Freitag bekannt. In der vergangenen Saison übte er das Amt gleichberechtigt mit Manuel Prietl aus.

"Der neue alte Kapitän wird Fabian Klos sein, es führte einfach kein Weg an ihm vorbei", erklärte Cheftrainer Uli Forte kurz vor Abschluss des neuntägigen Trainingslagers in Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich. "Ein Kapitän muss den Verein, die Umgebung und die Mannschaft kennen", erklärte Forte. All diese Komponenten habe Klos.

"In der Sommerpause hat er mich beeindruckt", erklärte Forte weiter. "Als alle in den Ferien waren und ihren wohlverdienten Urlaub hatten, ist er vorangegangen. Er hat an der Friedrich-Hagemann Straße geschuftet, um zurückzukommen. Das zeigt, was er vorhat."

Ein große Abstimmung sei nicht vonnöten gewesen. Forte: "Wir im Trainerteam haben uns gleich festgelegt auf Fabian Klos."

Dem fünfköpfigen Mannschaftsrat gehören neben Fabian Klos auch die Co-Kapitäne Manuel Prietl und Oliver Hüsing sowie Frederik Jäkel und Stefanos Kapino an.

An diesem Samstag reist das DSC-Team zurück in die Heimat nach Bielefeld. Von München aus geht es für Spieler, Trainer und Betreuer mit dem Flugzeug nach Münster/Osnabrück. Am Sonntag hat die Mannschaft trainingsfrei, bevor die Saisonvorbereitung am Montag wieder aufgenommen wird. Als nächstes steht in einer Woche das Testspiel in Gütersloh gegen PSV Eindhoven auf dem Plan. Am 16. Juli startet für Arminia die Zweitligasaison in Sandhausen.