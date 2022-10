Hesse springt für Scherning ein

Bielefeld

Daniel Scherning scheint der Auftritt seines Teams in Stuttgart nicht bekommen zu sein. Der Cheftrainer von Arminia Bielefeld meldete sich am Freitag aufgrund eines Magen-Darm-Infekts vom Training ab. Möglicherweise verpasst er auch am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) das Heimspiel gegen den FC St. Pauli.

Von Marc Kracht