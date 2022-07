DSC-Trainer lobt Team und nimmt Mannschaftsrat in die Pflicht – Umstellung im Trainingsbetrieb

Bielefeld

Genau so hatte sich Uli Forte den Start vorgestellt. Wenn der neue Trainer des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld über die Eindrücke der bisherigen Vorbereitung – speziell aus dem Österreich-Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser – spricht, gerät er geradezu ins Schwärmen: „Ich habe gar nichts auszusetzen.“

Von Marc Kracht