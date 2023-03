Tollhaus Alm! Arminia ringt Darmstadt nieder

Koschinat nahm im Vergleich zur denkwürdigen Partie eine Woche zuvor bei Eintracht Braunschweig (3:3 nach 3:0-Führung) vier personelle Veränderungen vor. Manuel Prietl rückte für Ivan Lepinjica ins Team, Christian Gebauer vertrat den angeschlagenen Lukas Klünter (muskuläre Probleme), Masaya Okugawa ersetzte Bryan Lasme und Andres Andrade verteidigte anstelle von Oliver Hüsing.

Koschinat erklärt die Aufstellung

„Ich habe heute darauf gesetzt, Spieler, die in diesem Verein einen Namen haben, in die Verantwortung zu schicken“, erklärte Koschinat vor dem Spiel bei „Sky“ wohl insbesondere mit Blick auf Prietl und Okugawa. Er habe ein „professionelles Trainerteam, das mir sehr wichtige Infos gegeben hat. Die Aufstellung habe ich aber alleine entschieden, das gehört zu meinem Job dazu."

24. Spieltag: DSC Arminia vs. Darmstadt 98 (3:1) Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

„Die Mannschaft wirkt geschlossen“

Seine neue Mannschaft, betonte Koschinat, wirke „ geschlossen, es macht nicht den Eindruck, als sei das Team auseinandergedriftet". Erst am Donnerstag war der 51-Jährige der Öffentlichkeit als Nachfolger des am Dienstag freigestellten Daniel Scherning vorgestellt worden. „Ich bin sozialisiert im Abstiegskampf aus Zeiten bei Fortuna Köln und Sandhausen“, sagte er. „Meine Aufgabe ist es, das Potenzial der Mannschaft wieder zu hundert Prozent herauszuholen und die Situation anzunehmen.“

Erstmals an der Linie: Arminias neuer Trainer Uwe Koschinat Foto: Thomas F. Starke

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht, der mit den Lilien als Spitzenreiter anreiste, sagte vor der Partie mit Blick auf das vorherige 0:1 gegen Heidenheim: „Wir werden weiter aufs Gaspedal drücken und uns nach der Niederlage auf keinen Fall unentspannt in die Hose machen.“

Die Gäste setzen die nach nur vier Punkten aus den ersten sechs Rückrundenspielen verunsicherten Ostwestfalen sofort mit Volldampf unter Druck. Bielefeld musste einige Schreckmomente überstehen, fand dann aber ins Spiel und kam zur ersten ganz dicken Torchance. Sebastian Vasiliadis zog aus spitzem Winkel ab. War es ein Torschuss? War es eine Hereingabe? Wie auch immer, Arminias neuer Rekordspieler Fabian Klos rutschte am langen Pfosten lauernd haarscharf am Ball vorbei (14.).

Honsak trifft den Pfosten

Darmstadt aber blieb am Drücker. Mathias Honsak traf nur den Pfosten (23.) - Riesenglück für den DSC. Keeper Martin Fraisl zögerte beim Rauslaufen, da sah der Österreicher nicht gut aus. Danach fehlte es beiden Teams ein wenig an Tempo. Arminia war aufgrund der Tabellensituation vor allem darauf aus, keine Fehler zu machen. Mit dem 0:0 zur Pause konnten die Gastgeber sicherlich leben.

Nach dem Wechsel wurde es ein richtig gutes und munteres Fußballspiel. Aus DSC-Sicht lief es zunächst allerdings wie so oft in den vergangenen Wochen: ordentliche Leistung, kein Ertrag. Ein wieder mal haarsträubender Abwehrfehler sorgte für Darmstadts Führung. Nach einem langen Ball von Lilien-Torwart Schuhen verließen sich Manuel Prietl und Andres Andrade auf den jeweils anderen und Honsak bedankte sich technisch versiert (54.). Den Doppelschlag verhinderte Arminias Keeper Fraisl, als er nur wenige Minuten später gegen den alleine auf ihn zulaufenden Stojilkovic parierte.

Prietl bügelt Fehler aus

Der DSC zeigte sich nach kurzem Sammeln wieder auf der Höhe, rannte zunehmend an, glaubte an sich - und wurde belohnt. Nach einer Ecke von Robin Hack legte Fabian Klos per Kopf ab und Prietl köpfte aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein (72.). Ausgerechnet Prietl, der beim Gegentor zuvor noch so schlecht ausgesehen hatte.

Doch damit noch lange nicht genug. Bielefeld blieb mutig, wollte noch mehr. Es dauerte bis zur Nachspielzeit, dann begann die Alm zu beben. Der eingewechselte Benjamin Kanuric drosch den Ball aus gut 20 Metern sehenswert ins obere Eck. Ein Treffer der Marke "Tor des Monats". Es gab kein Halten mehr, die gesamte Mannschaft stürmte zum Torschützen vor die Südtribüne. Auch Uwe Koschinat und seine Trainerkollegen hielt es nicht mehr in der Coachingzone.

Und es wurde noch besser, denn auch Arminias Rekordspieler Klos durfte sich noch in die Torschützenliste eintragen, als er einen verunglückten Klärungsversuch der Gäste zum Einschieben ins leere Tor nutzte. Mit dem 3:1 (90+4.) war die Entscheidung gefallen. Die Arminia-Comeback-Party war da eh schon in vollem Gange.

So spielten sie

Arminia Bielefeld: Fraisl - Gebauer (86. Corbeanu), Ramos, Andrade, Oczipka - Prietl, Vasiliadis (73. Kanuric) - Okugawa (65. Lasme), Consbruch (86. Lepinjica), Hack - Klos

Darmstadt 98: Schuhen - C. Riedel, Zimmermann, Isherwood - Karic, Schnellhardt, Marvin Mehlem (87. Seydel), Holland - Stojilkovic (76. J. Müller), Honsak (58. Manu), P. Tietz (76. Warming)

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München)

Zuschauer: 18.123

Tore: 0:1 Honsak (54.), 1:1 Prietl (72.), 2:1 Kanuric (90.+1), 3:1 Klos (90.+4)