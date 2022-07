Arminia Bielefeld gewinnt Test gegen PSV Eindhoven

Die Bielefelder machten dort weiter, wo sie im Trainingslager-Test gegen Piräus aufgehört hatten. Sie waren aggressiv in den Zweikämpfen, setzten den Gegner frühzeitig unter Druck und spielten ansehnlich nach vorne. So ergaben sich schon zu Beginn drei Abschlüsse durch Masaya Okugawa (2.), Silvan Sidler (4.) jeweils per Fernschuss sowie einen Kopfball von Fabian Klos (7.). Auch der niederländische Vizemeister und Pokalsieger mischte in der munteren Anfangsphase mit und hatte durch den ehemaligen Freiburger Guus Til die beste Chance. Der Ball verfehlte das Tor nur knapp (4.).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar