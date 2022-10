Bielefeld

Es bleibt den Arminen gar nichts anderes übrig, als sich in diesen trostlosen Zeiten an den kleinen Dingen aufzurichten. Und so wurde die Leistungssteigerung bei der 0:2-Niederlage in Hannover bereits als Mutmacher bewertet. Doch war es das wirklich?

Von Dirk Schuster