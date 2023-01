Arminia Bielefeld mit Interesse an Theo Corbeanu

Am vorletzten Tag des Trainingslagers von Arminia Bielefeld in Spanien kommt auch in Sachen Transfers noch einmal Bewegung hinein. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen zeigt der Zweitligist Interesse an Offensivspieler Theo Corbeanu.

Mit Christopher Schepp (zuvor BW Lohne) hat Arminia Bielefeld bisher einen neuen Spieler in diesem Winter-Transferfenster verpflichtet. Folgt nun ein zweiter? Theo Corbeanu scheint in den DSC-Fokus gerückt zu sein. Darüber berichtete zunächst der kanadische Fernsehsender "Sportsnet".

Zuletzt Leihe nach Blackpool

Der 20-jährige Corbeanu, der in der kanadischen Provinz Ontario geboren ist, steht derzeit beim englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers unter Vertrag. Dort gehört er seit Anfang Januar wieder der U21-Mannschaft an. Zuvor war der Offensivspieler für den bisherigen Saisonverlauf an den FC Blackpool ausgeliehen. Für den englischen Zweitligisten bestritt Corbeanu 17 Partien und war an vier Treffern beteiligt (drei Tore, eine Vorlage).

Seinen letzten Pflichtspieleinsatz hatte Corbeanu allerdings bereits Anfang November 2022. Danach konnte er aufgrund einer Knöchelverletzung nicht mehr mitwirken.

Corbeanu, dessen Marktwert von „transfermarkt.de“ auf 1,5 Millionen Euro taxiert wird, kommt bereits auf sieben Länderspieleinsätze für Kanadas A-Nationalmannschaft. Im März 2021 feierte er sein Debüt im WM-Qualifikationsspiel gegen Bermuda, das die Kandier mit 5:1 gewannen. Corbeanu erzielte dabei direkt vier Minuten nach seiner Einwechselung den Treffer zum Endstand. In der U16 und U17 lief der 1,90-Meter-Mann noch für die Auswahlen Rumäniens auf.

In den vergangenen Jahren war Corbeanu von Wolverhampton auch schon an die Drittligisten Sheffield Wednesday sowie Milton Keynes Dons verliehen worden. Eine weitere Leihe scheint also durchaus denkbar zu sein - zum Beispiel nach Bielefeld.

Allerdings ergibt sich für Arminia ein mögliches Problem: Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen sollen auch Klubs aus England - in der Regel finanzstärker - und Spanien an Corbeanu interessiert sein.