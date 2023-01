Der letzte Spieler, den Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi vor Christopher Schepp aus der Regionalliga Nord zum DSC geholt hat, ist Fabian Klos. Es sind demnach die größtmöglichen Fußstapfen, in die der Neuzugang von Blau-Weiß Lohne tritt. Doch Schepp ist bereit, die Herausforderung anzunehmen. „Ich bin ehrgeizig und will mich beweisen“, sagt der 22-Jährige.

Neuzugang will den Sprung aus der vierten Liga meistern - An DSC-Vorbildern mangelt es nicht

Weil er bisher Arminias einziger Winterzugang ist, steht er automatisch stark im Fokus, auch während des Trainingslagers in Benidorm. Die Verantwortlichen sehen in Schepp das Potenzial, sich auf Sicht in der 2. Liga etablieren zu können. Sie haben ihn deshalb mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet, ohne eine konkrete Laufzeit zu benennen, vermutlich aber bis 2025 – mindestens.