Arminia Bielefeld: Rekord-Präsident Hans-Hermann Schwick wird 75

„Herzblut – Herzblut für Arminia.“ Wenn Hans-Hermann Schwick seine enge Verbindung zum Rekordaufsteiger der Fußball-Bundesliga beschreibt, dann fällt dieser Begriff immer wieder. In der 117-jährigen Geschichte des Klubs ist der Bielefelder Rechtsanwalt im Ruhestand der Präsident mit der längsten Amtszeit. An diesem Samstag feiert er im Kreis der Familie seinen 75. Geburtstag.

Von 1991 bis 2010 war er der Kapitän eines Schiffs auf stürmischer See, die den Traditionsklub mehrfach in den Abgrund zu reißen drohte. Dass er trotzdem am Ruder blieb, liegt schon in der frühen Kindheit begründet.