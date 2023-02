Arminia Bielefeld setzt gegen den HSV auf Fabian Klos

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld setzt im Auswärtsspiel am Sonntag, 13.30 Uhr, beim Aufstiegsaspiranten Hamburger SV auf Fabian Klos. Der Stürmer ersetzt in der Angriffsmitte den zuletzt formschwachen Janni Serra (sitzt auf der Bank).

Fabian Klos (35) darf in Hamburg von Beginn an ran.

Klos hatte im jüngsten Auswärtsspiel vor zwei Wochen beim SSV Jahn Regensburg als Joker zwei Treffer zum 3:1-Auswärtssieg des Abstiegskandidaten beigesteuert.

Im folgenden Heimspiel gegen Hansa Rostock (0:1) musste Kapitän Klos dann aber wieder mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen. Nach seiner Einwechslung (56. Minute) wusste er das lahme Bielefelder Angriffsspiel zumindest ein wenig zu beleben.

"Ich möchte immer von Beginn an spielen, aber das möchten genug andere auch", sagte Klos im Anschluss an das Rostock-Spiel beim TV-Sender Sky. "Ich kann nur versuchen, meinen Teil dazu beizutragen in den Minuten, in denen ich auf dem Platz stehe."

In Hamburg bekommt der 35-Jährige zum ersten Mal in diesem Jahr nun also mal wieder Chance von Beginn an.

Arminia-Aufstellung: Fraisl - Ramos, Andrade, Jäkel - Klünter, Vasiliadis, Lepinjica, Oczipka - Hack, Klos, Okugawa