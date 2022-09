So wählte Arminia Bielefeld den Markus-Rejek-Nachfolger aus

Das Zweitliga-Heimspiel am Samstag gegen Holstein Kiel ist das letzte, das Markus Rejek in seiner Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer des DSC Arminia Bielefeld erleben wird. Den 54-Jährigen zieht es zum 1. FC Köln. Sein Nachfolger steht bereits fest. Christoph Wortmann vom VfL Bochum.

Ehe Rejek am 1. November in Köln ein neues Kapitel aufschlagen wird, macht er Urlaub. Bei einem Presse-Frühstück hat er sich am Donnerstag von den hiesigen Medien verabschiedet. Mit am Tisch: Präsident Rainer Schütte und Sport-Geschäftsführer Samir Arabi, die Rejek warme Worte mit auf den Weg und zudem einen Einblick gaben, wieso die Wahl auf Christoph Wortmann als Rejek-Nachfolger gefallen ist.