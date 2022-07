Arminia Bielefeld stellt sich für die neue Saison auf

„Bitte lächeln“ lautete am Montagnachmittag das Motto in der Schüco-Arena. Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld stellte sich dort mit dem gesamten Spieler-, Trainer- und Betreuerteam vor und für das obligatorische Gruppenfoto auf.

So sieht die aktuelle Aufstellung für die neue Saison 2022/23: (hintere Reihe von links) Guilherme Ramos, Janni Serra, Fabian Klos, Bryan Lasme, Frederik Jäkel, Oliver Hüsing, Manuel Prietl; (dritte Reihe von links) Torwarttrainer Marco Kostmann, Co-Trainer Kai Hesse, Athletik-Trainer Niklas Klasen und Björn Kadlubowski, Silvan Sidler, Andres Andrade, Christian Gebauer, Nathan de Medina, Zeugwarte Sebastian Wolf und Rainer Schonz, Mannschaftsarzt Dr. Stefan Budde; (zweite Reihe von links) Trainer Uli Forte, Co-Trainer Michael Henke und Sebastian Hille, Florian Krüger, Jomaine Consbruch, Masaya Okugawa, Sebastian Vasiliadis, Video-Analyst Rafael Gameiro, Physiotherapeuten Michael Schweika und Mario Bertling; (vordere Reihe von links) Burak Ince, Robin Hack, Noel Niemann, Nils Hahne, Stefanos Kapino, Arne Schulz, Jacob Laursen, Vladislav Cherny und George Bello.

Der Termin stellten einen angenehmen Teil der kräftezehrenden Vorbereitungsphase und vor allem für die Profis eine schöne Abwechslung zum Trainingsalltag dar. Der DSC-Tross war am vergangenen Samstag aus dem neuntägigen Trainingslager in Österreich zurückgekehrt. Am Sonntag hatte Trainer Uli Forte seinen Spielern einen freien Tag eingeräumt.