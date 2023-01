Arminia Bielefeld legt Fehlstart hin

Direkt wieder der erste Rückschlag: Das so wichtige Kellerduell zum Auftakt in die Zweitliga-Rückrunde hat Arminia Bielefeld verloren. Beim 1:2 (1:2) gegen den SV Sandhausen steigerte sich der DSC zwar in der zweiten Halbzeit, war aber zu oft nicht zwingend genug.

Der Spieltag hatte mit einer so guten Nachricht für die Arminia-Fans begonnen. Torhüter Martin Fraisl gab per Video-Botschaft seine Vertragsverlängerung über die laufende Saison hinaus bekannt.

Ausgerechnet an diesem Tag sollte der ansonsten so sichere Österreich am ersten Bielefelder Gegentor des Jahres 2023 nicht ganz unbeteiligt sein. Es lief die 13. Spielminute, als nach einer Hereingabe von der rechten Seite Sandhausens David Kinsombi per Hacke den Ball in Richtung Tor verlängerte, Fraisl nach vorne prallen ließ und Christian Kinsombi aus kurzer Distanz zur Führung der Gäste traf.

18. Spieltag: DSC Arminia vs. SV Sandhausen (1:2) Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

Der DSC hatte bis dahin seine Probleme damit, in die Partie zu finden - kam dann aber zur ersten guten Möglichkeit. Bastian Oczipka führte eine Ecke flach zum Elfmeterpunkt aus, Janni Serra lief entgegen und schloss knapp über das Tor ab (12.). Das sah einstudiert aus. Der Treffer fiel aber mit der nächsten Aktion auf der Gegenseite.

Arminia war daraufhin um eine Reaktion bemüht. Chancen ergaben sich durch einen Freistoß von Oczipka, der auf dem Tornetz landete (19.), und einen abgefälschten Schuss von Robin Hack (26.). Doch den ganz großen Druck konnten die Gastgeber nicht aufbauen und mussten stets bei SVS-Kontern aufmerksam bleiben. Wie gefährlich das bisherige Zweitliga-Schlusslicht sein kann, stellte es nach 33 Minuten unter Beweis: Nach einer Calhanoglu-Flanke misslang Fraisls Rettungsaktion. Ex boxte den Ball an den Fuß des hereinspringenden Alexander Esswein und von dort landete er im Tor - 0:2.

Arminia-Fans fordern Kampf

Die DSC-Fans hatten vorerst wieder genug gesehen. "Wir wollen euch kämpfen sehen", hallte es nach nicht einmal 37 Minuten von den Rängen. Die in einem so wichtigen Spiel im Tabellenkeller geforderte Leidenschaft hatten sie bis dahin von ihrer Mannschaft nicht zu sehen bekommen. Die Mannschaft reagierte in Form eines Schusses von Sebastian Vasiliadis, der aber bei Torwart Patrick Drewes landete (38.). Wie schon mehrmals in der Winter-Vorbereitung verpatzte Bielefeld die erste Hälfte eines Spiels. Immerhin hatte diese noch einen Höhepunkt aus Arminia-Sicht zu bieten. Nach einem Hack-Freistoß schoss Andres Andrade am langen Pfosten zum 1:2 ein (45+1.). Hätte kurz danach Guilherme Ramos (45+3.) auch noch per Kopf nach einer Ecke getroffen, wäre das des Guten ein bisschen zu viel gewesen. Bielefeld hatte aber immerhin Lebenszeichen gesendet. Pfiffe gab es beim Gang in die Kabine dennoch.

Aus der Pause kam Arminia zunächst mit mehr Zug zum SVS-Tor und auch mit einer offensiveren Körpersprache. Lukas Klünter gab direkt nach wenigen Sekunden den ersten Torschuss ab. Vasiliadis war dem Ausgleich bei seinem Abschluss (51.) noch näher. Das Spiel lief nun fast nur noch in der Hälfte der Gäste ab. Der DSC, bei dem nun auch der vor Kurzem verpflichtete Theo Corbeanu sein Plichtspieldebüt feierte, war bemüht. Die letzten Aktionen rund um den Strafraum wollten aber nicht gelingen.

Arminia ohne Lösungen

So dauerte es bis zur 76. Minute, ehe Hack per Fernschuss Keeper Drewes prüfte. Viel mehr hatte Arminia nicht mehr zu bieten, weil die spielerischen Lösungen nicht zu erkennen waren. Sandhausen siegte - wie im Hinspiel - mit 2:1 und zog am DSC in der Tabelle vorbei. Und von den Rängen gab es wieder Pfiffe für das Bielefelder Team.

Arminia Bielefeld: Fraisl - Klünter (79. Okugawa), Ramos, Andrade, Oczipka (71. Bello) - Prietl (46. Lepinjica) - Consbruch (46. Corbeanu), Vasiliadis (79. Klos) - Lasme, Hack - Serra

SV Sandhausen: Drewes - Framberger, Dumic, Zhirov, Calhanoglu - Zenga, Papela (65. Kutucu) - D. Kinsombi (79. Ajdini), Bachmann, C. Kinsombi (90+2. Höhn) - Esswein (79. Al Ghaddioui)

Schiedsrichter: Winter (Hagenbach)

Tore: 0:1 C. Kinsombi (13.), 0:2 Esswein (33.), 1:2 Andrade (45+1.)

Zuschauer: 18.300

Gelbe Karten: Klünter, Klos / Calhanoglu, Zenga, Bachmann