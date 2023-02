Arminia Bielefeld trotzig: „Wir fahren nach Hamburg, um zu gewinnen"

Mit den direkten Kellerkonkurrenten hatten die Arminen zuletzt ihre liebe Müh‘ und Not. Jetzt müssen die Bielefelder ausgerechnet gegen zwei handfeste Aufstiegsaspiranten die gegen Sandhausen und Rostock verschenkten Punkte zurückholen. Doch wie soll das funktionieren?

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) geht es für die Ostwestfalen zum Tabellenzweiten Hamburger SV, eine Woche später gastiert HSV-Verfolger Heidenheim in der Schüco-Arena (26. Februar, 13.30 Uhr). Beide Topklubs standen sich am Samstagabend im direkten Duell gegenüber, Endstand 3:3.