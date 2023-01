Arminia Bielefeld verlängert langfristig mit Torwart Martin Fraisl

Arminia Bielefeld hat vor dem Anpfiff des ersten Rückrundenspiels am Sonntag gegen den SV Sandhausen die langfristige Vertragsverlängerung mit Torwart Martin Fraisl bekanntgegeben und damit die Fans für das Kellerduell so richtig in Stimmung gebracht.

Fraisl war erst nach Saisonbeginn zum DSC gestoßen, weil sich Stammtorwart Stefanos Kapino am fünften Spieltag beim 1:1 in Heidenheim verletzte. Der Grieche, der bis dahin als Nachfolger von Stefan Ortega Moreno (jetzt Manchester City) nicht hatte überzeugen können, verabschiedete sich in der Winterpause zum polnischen Erstligisten Miedz Liegnitz.

Fraisl hütete im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (6.Spieltag, 4:1) zum ersten Mal in dieser Spielzeit das DSC-Gehäuse und avancierte im weiteren Hinrundenverlauf zu einer absoluten Stütze des Teams. "Ich find's so geil hier, ich habe verlängert", sagte Fraisl kurz und prägnant in einer Videobotschaft, die der Klub unmittelbar vor Beginn der Partie gegen Sandhausen einspielte. Die Fans waren begeistert.

"In der Entwicklung der Gruppe war Martin Fraisl ein ganz wichtiger Baustein. Gemeinsam mit Torwarttrainer Marco Kostmann und unseren anderen Torhütern bildet Martin ein sehr gut funktionierendes Gespann", hatte DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bereits vor wenigen Tagen im WESTFALEN-BLATT-Interview erklärt.

Arabi äußerte weiter: "Martin gibt der Gruppe unheimlich viel, auch über seine sportlichen Leistungen hinaus. Sein Engagement für uns ist eine Win-Win-Situation. Er will Verantwortung, und wir möchten ihm diese Verantwortung auch geben. Das hat er in dieser Form bisher vielleicht nicht überall so erlebt."

In einer Pressemitteilung des DSC von Sonntag erklärte Trainer Daniel Schewrning darüber hinaus: „Martin ist eine Nummer eins, wie ich sie mir vorstelle. Umso mehr freut mich seine Vertragsverlängerung, weil er damit eine tragende Säule unserer Mannschaft bleibt. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich durch seine Leistungen und sein Auftreten eine hohe Akzeptanz im Team und nach meiner Einschätzung auch bei ganz vielen Arminia-Fans erworben.“

„ Der Weg, den der Verein gehen möchte, deckt sich mit meinen ehrgeizigen Vorstellungen. “ Martin Fraisl

Fraisl selbst ergänzte: „Mir fiel die Entscheidung leicht, meinen Vertrag hier langfristig zu verlängern. Eine Kombination aus ganz vielen tollen Menschen rund um die Mannschaft, die zahlreichen leidenschaftlichen Arminia-Fans und die große Wertschätzung, die ich hier tagtäglich erfahren darf, machen die Arminia zu einem sehr besonderen Klub für mich.“ Dem Keeper sei "schnell klar gewesen, dass dieser Verein einen Weg gehen möchte, der sich mit meinen ehrgeizigen Vorstellungen deckt und für den es sich absolut lohnt, alles zu investieren".

Darüber hinaus freue er sich "auf die weitere Zusammenarbeit mit unserem Torwarttrainer Marco Kostmann. Sportlich und menschlich ist das ein Miteinander auf höchstem Niveau, das ich so in meiner Karriere noch nicht hatte.“

Bis wann der neue Vertrag mit Fraisl, dessen alter Kontrakt am Saisonende ausgelaufen wäre, konkret gültig ist, teilte Arminia nicht mit.