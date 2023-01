0:4 - Arminia Bielefeld ohne Chance bei Borussia Mönchengladbach

Über Mönchengladbach an die Costa Blanca: Der DSC Arminia Bielefeld hat auf dem Weg in sein Trainingslager in Benidorm einen erfolglosen Zwischenstopp am Niederrhein eingelegt. Am Mittwochnachmittag unterlag der Fußball-Zweitligist beim Erstligisten mit 0:4 (0:1). Am Donnerstag startet dann der Flieger nach Spanien.

Acht Tage lang werden die Ostwestfalen in Benidorm die Grundlagen legen, um einer enttäuschenden Hin- eine erfolgreichere Rückrunde folgen zu lassen. Insgesamt 27 Spieler, darunter zwei Talente aus der U17-Bundesligamannschaft, gehören zum DSC-Tross, der am Donnerstagmorgen um 7.35 Uhr vom Flughafen Düsseldorf nach Alicante aufbricht. Weil die Bielefelder eine Zwischenlandung in Madrid einlegen und in der spanischen Hauptstadt auch umsteigen müssen, werden Trainer Daniel Scherning und sein Team erst am frühen Nachmittag ihre Zimmer im Vier-Sterne-Hotel Melia Villaitana an der Costa Blanca beziehen. Für den Nachmittag hat Scherning dann auch gleich die erste Trainingseinheit angesetzt.

„Ich freue mich immer auf ein Trainingslager. Besseres Wetter, bessere Plätze, zudem ist es von Vorteil, dass du die Jungs für ein paar Tage mal 24 Stunden lang um dich herum hast“, begründete der Coach.

„ Wir werden jetzt in die Details gehen. “ DSC-Trainer Daniel Scherning

Nachdem an den bisherigen Trainingstagen im neuen Jahr „die Basics, sprich die Grundlagenausdauer“ im Mittelpunkt der Arbeit gestanden hätten, „werden wir jetzt taktische Dinge trainieren und in die Details gehen. Dafür haben wir im Trainingslager Zeit“, erklärte Scherning.

Zwei Testspiele in Benidorm

Auch in Spanien werden die Bielefelder zwei Testspiele bestreiten. Am Samstag geht es gegen den Ligarivalen Holstein Kiel, am Mittwoch kommender Woche gegen den polnischen Erstligisten Piast Gliwice. Am Samstag, 21. Januar, also zwei Tage nach der Rückkehr aus Spanien, bildet in heimischen Gefilden das Nachbarschaftsduell gegen den SC Paderborn dann den Testspiel-Abschluss dieses Winters, ehe acht Tage später mit dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen (Sonntag, 29. Januar) für den DSC die Zweitliga-Rückrunde beginnt.

„Die vielen Spiele brauchen wir, um die nötige Wettkampfhärte zu erlangen. Sie stehen ab jetzt klar im Mittelpunkt“, sagte Scherning und prophezeite: „Die ersten Spiele in der Liga werden intensiv, sie werden hart umkämpft sein.“

Für die Borussia wird es schon eher wieder ernst: Am Sonntag, 22. Januar, empfängt das Team von Trainer Daniel Farke Bayer Leverkusen zum Ligaspiel. Gladbach belegt im Oberhaus Tabellenplatz acht, Arminia, das in der Partie gegen den Erstligisten auf Masaya Okugawa (Oberschenkelzerrung) verzichten musste, im Unterhaus Rang 16.

Lasme lässt die erste Chance liegen

Die erste Chance der Partie, die vor 335 Zuschauern auf einem Nebenplatz des Borussia-Parks ausgetragen wurde, hatten die Gäste. Doch die scharfe Hereingabe des aktiven Lukas Klünter verpasste der am zweiten Pfosten lauernde Bryan Lasme knapp.

Nach Arminias ansprechender Anfangsphase nahmen die Hausherren das Heft in die Hand. Lars Stindl verzeichnete den ersten Gladbacher Abschluss, ehe mehr und mehr Nathan Ngoumou der Partie seinen Stempel aufdrückte. Erst scheiterte der Franzose an DSC-Keeper Martin Fraisl, dann bediente er nach einem unwiderstehlichen Sprint über den gesamten Platz Patrick Herrmann mustergültig, doch der schoss vorbei. Schließlich traf Ngoumou dann selbst zum verdienten 1:0-Pausenstand. Nach einer Ecke von Herrmann stand der 22-Jährige richtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (29. Minute). Dennoch wusste die Leistung des DSC-Teams Trainer Daniel Scherning zu gefallen: "Die erste Halbzeit war ordentlich, wir hätten auch in Führung gehen können. Dass man gegen eine so gut besetzte Mannschaft wie Gladbach nicht alles wegverteidigen kann, ist auch klar."

Vizeweltmeister Thuram trifft zum 2:0

Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Teams fleißig durch. Bielefeld kam mit zehn neuen Feldspielern aus der Kabine, die allerdings kaum stattfanden. "Wir haben es dann nicht mehr gut gemacht, waren zu fehlerhaft, hatten keine Ballbesitzphasen mehr", analysierte Scherning. Der französische Vizeweltmeister Marcus Thuram und Manu Koné hatten indes gleich gute Gelegenheiten, für Gladbach auf 2:0 zu erhöhen, vergaben aber beide.

Auf der anderen Seite ließ Fabian Klos die Gelegenheit zum Ausgleich bei einem Kopfball ungenutzt (68.). Sieben Minute später sorgte Thuram mit dem Treffer zum 2:0 dann für die Vorentscheidung (76.). Doch damit nicht genug: Hannes Wolf setzte mit dem 3:0 nach Ballverlust von Guilherme Ramos noch einen drauf (80.). Nach einem weiteren Patzer von Ramos, dessen Rückpass zu Torwart Fraisl viel zu kurz geriet, sorgte Koné für den 4:0-Endstand. "Das sind Dinge, die so nicht passieren dürfen. Die beiden Gegentore am Ende sind total vermeidbar", ärgerte sich Scherning und stellte den Bezug zwischen Ergebnis und folgendem Trainingslager her: "Wir wollten mit einem guten Gefühl anreisen. Das habe ich aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten nur teilweise."

So spielten sie

Mönchengladbach 1. HZ: Sommer – Lainer, Itakura, Jantschke, Netz – Weigl, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Plea – Ngoumou

Mönchengladbach 2. HZ: Olschowsky – Lainer (79. Scally), Friedrich, Elvedi, Bensebaini – Weigl (79. Reitz), Kone - Hofmann, Kramer, Wolf - Thuram

Bielefeld 1. HZ: Fraisl – Klünter, Jäkel, Andrade, Oczipka – Lepinjica, Vasiliadis – Lasme, Consbruch, Hack – Serra

Bielefeld 2. HZ: Fraisl - Sidler, Hüsing, Ramos, Bello – Kanuric, Prietl – Gebauer, Rzatkowski (75. Schepp), Ince - Klos

Tore: 1:0 Ngoumou (29.), 2:0 Thuram (76.), 3:0 Wolf (80.), 4:0 Koné (87.)