Erneuter Abstieg? Arminia Bielefeld wäre kein Einzelfall

Bereits acht Mal rutschten Vereine von der 1. in die 3. Liga ab – zuletzt der SC Paderborn

Die Lage bei Arminia im Herbst 2022: Dem Bielefelder Team um (von links) Ivan Lepinjica, Oliver Hüsing und Manuel Prietl droht nach aktuellem Stand der direkte Gang von der 1. in die 3. Liga.

Nur der FC St. Pauli in der Saison 2002/03 mit neun Zählern sowie Fortuna Düsseldorf (1992/93, zehn) starteten noch schlechter. Ihre Gemeinsamkeit: Beide Teams stiegen am Ende der jeweiligen Spielzeit ab. Und es gibt sechs weitere Beispiele dafür, dass Vereine direkt von der 1. in die 3. Liga durchgereicht wurden. Das könnte nun auch auf den DSC zukommen.