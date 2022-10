Arminia Bielefelds Glücksbringer

Er ist so etwas wie der Glücksbringer: Wenn Lukas Klünter auf dem Platz steht, darf sich Arminia Bielefeld berechtigte Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis machen. Seit dem Debüt des Sommer-Zugangs von Hertha BSC am 5. Spieltag ging mit ihm nur die Partie in Nürnberg (0:1) verloren.

Cheftrainer Daniel Scherning und sein Team wussten genau, warum sie Lukas Klünter nach dessen Verletzungspause im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (2:0) unbedingt wieder dabei haben wollten. Der Rechtsverteidiger hatte nach der Länderspielpause im September aufgrund muskulärer Probleme kein Spiel mehr absolvieren können. In dieser Phase legten die Bielefelder einen Negativlauf mit vier Niederlagen in Folge – drei in der Liga, eine im DFB-Pokal – hin. Am vergangenen Samstag wurde dieser Trend vorerst gestoppt – mit Klünter in der Startformation.