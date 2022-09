Arminia Bielefelds Manuel Prietl wieder bei 100 Prozent

Es war der 2. Spieltag, das Heimspiel gegen Jahn Regensburg (0:3): Kurz vor der Pause blieb Prietl mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Er schleppte sich noch bis in die Halbzeit, konnte dann aber nicht mehr mitwirken. Eine Außenband-Verletzung im Knie stoppte den Österreicher und läutete eine längere Leidenszeit ein. „Verletzungen sind immer bitter. Ich war zum Glück noch nicht so häufig verletzt – nur einmal für zehn Wochen raus wegen einer Schulterverletzung“, erinnert sich Prietl, der der ungewohnten Situation auch etwas Positives abgewinnen konnte: „Man hat auch mal Zeit für die Familie. Und es war eine super Gelegenheit für mich, um ein paar Defizite aufzuholen. Das kann man sonst nicht in einer Saison oder Vorbereitung.“

