Sperre und Geldstrafe für Arminia-Sportchef Arabi

Samir Arabi darf beim OWL-Duell am Dienstagabend beim SC Paderborn (18.30 Uhr/Sky) nicht wie üblich auf der Bank Platz nehmen. Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer wurde vom DFB gesperrt und muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro zahlen.

Innenraumverbot beim OWL-Duell in Paderborn und gegen Magdeburg - DSC kündigt Einspruch an

Insgesamt ist Arabi sogar mit einer zwei Partien umfassenden Innenraumsperre belegt worden. Das heißt, dass der 43-Jährige auch beim letzten Hinrundenspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg auf der Tribüne der Schüco-Arena Platz nehmen muss.

Der Grund für die Bestrafung sind die Vorfälle, die sich bei Arminias jüngstem Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:3) ereigneten. Der Sportchef war Schiedsrichter Patrick Alt in die Katakomben des Stadions und sogar bis in die Schiedsrichterkabine gefolgt.

Unsportliches Verhalten

Arabi hatte sich aus DFB-Sicht offenbar etwas zu vehement wegen der Gelb-Roten Karte gegen DSC-Profi Bryan Lasme (44. Minute) echauffiert. Dabei habe er sich laut DFB „unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten“ und war daraufhin für den Rest des Spiels des Innenraums verwiesen worden. Alt hatte zudem einen Sonderbericht angefertigt, woraufhin der DFB die Ermittlungen aufnahm.

Das nun ausgesprochene Innenraumverbot gegen Arabi beginnt jeweils eine halbe Stunde vor dem Anpfiff und endet eine halbe Stunde nach dem Abpfiff. In dieser Zeit darf der Sport-Geschäftsführer weder den Stadion-Innenraum betreten noch Kontakt zur Mannschaft haben.

Arminia wird das Urteil nicht akzeptieren. Arabi habe sich für sein Verhalten entschuldigt. Klubsprecher Alex Jacob kündigte an, dass der DSC Einspruch einlegen werde. Auf das Spiel in Paderborn wird dieser allerdings keinerlei Auswirkungen mehr haben, womöglich aber mit Blick auf die Partie am Sonntag gegen Magdeburg.