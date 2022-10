Arminia Bielefelds Janni Serra: „Situation ist dramatisch“

Trainer Daniel Scherning bekennt nach der 1:2-Niederlage ebenfalls: „Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt. Und in dem Zusammenhang heißt es nicht umsonst ‚kämpfen‘.“ Deshalb wollte sich der Coach nach dem ernüchternden Auftritt auch nicht an Diskussionen um die stark veränderte Aufstellung beteiligten: „In der ersten Halbzeit haben wir insgesamt einfach zu wenig Leidenschaft und Laufbereitschaft gezeigt. So werden wir Schwierigkeiten haben, Spiele zu gewinnen.“

