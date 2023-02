Arminia Bielefelds Sportchef Samir Arabi: „Eine ernste, gefährliche Situation“

„Nächste Ausfahrt: 3. Liga... Ist das dein Bielefelder Weg?“ Die plakative Frage, die Arminia Bielefelds Anhänger vor dem Anpfiff der Partie am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim in dicken Lettern stellten, war gewiss nicht zuletzt an Samir Arabi gerichtet.

Antworten des Sport-Geschäftsführers folgten dann im Interview vor Spielbeginn am „Sky“-Mikrofon. „Wir haben uns auf eine schwierige Saison eingestellt. Dass es so extrem wird, haben wir auch nicht geglaubt“, räumte Arabi ein. Innerhalb von nur zwölf Monaten wurden die Ostwestfalen von Tabellenplatz 14 in der Bundesliga (mit sechs Punkten Vorsprung auf Abstiegsplatz 17!) bis auf Rang 16 in der 2. Liga durchgereicht. Wahnsinn.

Arminias Anhänger sind bedient - und sie befürchten das Schlimmste für ihren Klub. Foto: Thomas F. Starke

Seit dem Bielefelder 1:0-Erfolg gegen Union Berlin (19. Februar) – es war der letzte DSC-Dreier in der Bundesliga – herrsche „viel Bewegung, viel Unruhe im Klub“, sagte Arabi. Der 44-Jährige warb auch um Verständnis. „Wir hatten nach dem Abstieg einen Umbruch, haben viele Säulenspieler verloren.“

Zudem sei die lange Winterpause nach den zwei Siegen zum Hinrundenende in Paderborn (2:0) und gegen Magdeburg (3:1) „zur Unzeit für uns gekommen. Da war die Mannschaft in einer guten Verfassung und in der der Lage, eine Serie zu starten.“ Stattdessen sei der DSC dann „schlecht rausgekommen“ aus der Pause. Das 0:1 gegen Heidenheim war bereits die vierte Niederlage im fünften Rückrundenspiel und die dritte Heimpleite in Serie.

Erschwerend habe sich zudem ausgewirkt, dass in Robin Hack und Masaya Okugawa zwei offensive Schlüsselspieler in der Rückrundenvorbereitung verletzt gewesen seien.

„ Das soll kein Jammern sein. “ Samir Arabi

„Das soll kein Jammern sein“, betonte Arabi, der zugeben muss, dass es „eine ernste, gefährliche Situation“ sei, in der sich die Arminia befinde. Auf die Frage, welchen Anteil er selbst an dieser Situation habe, entgegnete Arabi: „Da trägt jeder zu bei, der in der Verantwortung steht.“

„ Wir haben die Situation nicht unterschätzt. “ Samir Arabi

Drei neue Spieler – Stürmer Christopher Schepp (BW Lohne), Flügelspieler Theo Corbeanu (Wolverhampton Wanderers), und Torwart Armin Gremsl (SCR Altach) – hat der DSC in der Winterpause verpflichtet, weitergeholfen hat bisher keiner. Dass der erfolgreiche Hinrundenabschluss den Blick für die Realität im Tabellenkeller verwässert haben und für eine zu vornehme Zurückhaltung auf dem Winter-Transfermarkt gesorgt haben könnte, sieht Arabi nicht so. „Wir haben die Situation nicht unterschätzt und die Lage auch nicht falsch eingeschätzt“, betonte er. „Wir hatten Corona. Wir haben immer gesagt: Wir sind nur in der Lage etwas zu machen, wenn uns in einem bestimmten Maß Spieler verlassen.“ Da nur wenige Spieler gingen (Mateo Klimowicz, Stefanos Kapino), habe es „nur punktuelle Bewegung“ gegeben.

Arabi hat allerdings stets auch betont, in dem vorhandenen Spielermaterial genügend Potenzial zu sehen, um die Klasse zu erhalten. „Es gilt, gemeinsam das Ruder rumzureißen“, sagte er. Es müsste nur irgendwann mal damit losgehen.

Ein weiteres Interview nach dem Spiel, das „Sky" nach Auskunft des Senders ebenfalls angefragt habe, habe Arabi abgelehnt. Dieser Darstellung jedoch widerspricht Arminia vehement. Vielmehr handle es sich um ein großes Missverständnis, das in der Kommunikation zwischen Sender und Klub während der laufenden Partie entstanden sei, wie DSC-Sprecher Alex Jacob mitteilte. Dass Arabi eine Interviewanfrage abgelehnt habe, treffe nicht zu.