Arminia Bielefelds Trainer Daniel Scherning: „Ich spüre die volle Rückendeckung"

…mangelnde Rückendeckung seitens der Klub-Verantwortlichen: „Ich habe intern viel Kommunikation mit den handelnden Personen, es ist eine offene und ehrliche Kommunikation. Ich spüre Rückendeckung, das muss nicht öffentlich passieren. Ich konzentriere mich auf das, was meine Aufgabe ist: die Mannschaft auf ein Fußballspiel am Samstagabend vorzubereiten. Es ist wichtig, dass meine Energie genau in diesem Bereich liegt. Alles andere wird von außen an uns herangetragen, spielt aber nicht die allergrößte Rolle. Natürlich nehme ich das wahr, lese das eine oder andere Medium, weiß aber auch um all das, was intern passiert. Was mich betrifft, spüre ich die volle Rückendeckung. Ich arbeite jeden Tag mit maximaler Power daran, dass wir wieder andere Zeiten erleben werden und daran, dass wir am Samstag das Heimspiel gegen Kaiserslautern gewinnen werden. Ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben, alles andere bewerten andere von außen, darauf habe ich eh keinen Einfluss.“

…einen Mangel an Basistugenden: „Man merkt der Mannschaft an, dass sie nicht über das größte Selbstvertrauen verfügt. Wir haben in unseren Heimspielen oft genug gezeigt, dass wir diese Basistugenden auf den Platz kriegen können. In Fürth war es so, dass wir viele 50:50-Situationen nicht für uns entscheiden konnten. Das führt zwangsläufig dazu, dass sich das Spiel dann in eine bestimmte Richtung entwickelt. An diesem Samstag treffen wir auf eine brutal zweikampfstarke Mannschaft, die sehr abgezockt und sehr eklig zu bespielen ist. Wir haben der Mannschaft nochmals klar vor Augen geführt, dass es in unserer jetzigen Situationen nur über diese Basistugenden gehen wird und dass wir genau hinschauen werden, wer diese Basistugenden abruft und wer nicht.“

…das, was er von seinen Spielern nach dem schwachen Spiel am vergangenen Freitag in Fürth (0:1) jetzt erwartet: „Es geht um die Basics. Wer ist bereit, sich in jedem Zweikampf zu zeigen? Wer hat die Mentalität, diese entscheidenden Momente auch im Training zu gewinnen? Wer kommuniziert auf eine Art und Weise, die vielleicht auch andere Spieler beeinflussen und auf den Weg bringen kann, wenn es nicht so läuft? Darauf weisen wir aber nicht erst seit dem Fürth-Spiel, sondern seit Wochen permanent hin. Es geht um Zusammenhalt im Training, um Verbindungen untereinander. Entscheidend ist, dass wir zu elft in ein Spiel gehen und die Spieler nicht alleine sind.“

„ Das ist mir in beiden Fällen in letzter Zeit ein bisschen zu wenig gewesen. “ Daniel Scherning

…die Offensivspieler Burak Ince (18) und Mateo Klimowicz (22), die zuletzt keine beziehungsweise kaum noch eine Rolle gespielt haben: „Ich erwarte von beiden Spielern, aber auch von allen anderen, dass sie im Training zeigen, dass sie mit ihrer Situation unzufrieden sind. Wenn du elf Punkte nach 14 Spielen auf dem Konto hast, dann stehen jedem Spieler im Kader die Türen offen, in die Startformation hineinzukommen, das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Aber es liegt an den Spielern, diese Chance über gutes Training und über ihre Einsätzen in den Spielen für sich zu nutzen. Wenn das nicht der Fall ist, wird sich eine Situation nicht verändern nur aufgrund dessen, dass vielleicht die Punkte aktuell nicht so geholt werden, wie wir uns das alle vorstellen. Dann erwarte ich auch eine Reaktion der Spieler. Und das ist mir in beiden Fällen in letzter Zeit ein bisschen zu wenig gewesen.“

„ Ich glaube, dass Veränderungen im Kader notwendig sind “ Daniel Scherning

…die Kaderplanung für die Rückrunde: „Ich bin mit Samir in ständigem, intensivem Austausch. Es ist wichtig, dass wir jetzt erstmal unseren Job in den letzten drei Spielen bis zur Winterpause machen. Und dann diese lange Winterpause auch dazu nutzen, um Dinge zu verändern. Ich glaube, dass Veränderungen im Kader notwendig sind. Und ich glaube, dass wir uns auf eine lange und intensive Rückrunde in einer absoluten Drucksituation einstellen müssen, egal wie die letzten drei Spiele in diesem Jahr ausgehen. Die lange Winterpause gibt uns mehr Zeit, um mögliche Neuzugänge zu integrieren. Das sollte für uns auch eine Chance sein.“