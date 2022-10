Arminia Bielefelds Trainer Scherning: "Es war einfach schlecht"

Der Frust saß tief. Nach der 1:4-Pleite von Arminia Bielefeld bei Fortuna Düsseldorf gab es keine zwei Meinungen in Bezug auf die Leistung in der zweiten Halbzeit. Die Stimmen im Überblick:

Daniel Scherning (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir müssen ein bisschen differenzieren: Die erste Halbzeit war ok. Nach dem Gegentor haben wir es besser gemacht. In der zweiten Halbzeit war es eine Leistung, mit der du nicht in der 2. Liga bestehen kannst. Man kann hier verlieren, aber die Art und Weise war nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben teilweise schlampig und nicht konsequent genug verteidigt. Die drei Gegentore kann man relativ einfach verteidigen. Wir haben zwar die Chance, mit 2:1 in Führung zu gehen, aber danach war es einfach schlecht von uns. Da gibt es nichts schönzureden. Es ist verständlich, dass die Fans ihren Unmut äußern nach dem Auftritt in der zweiten Halbzeit. Es gehört dazu, sich dem zu stellen."