Arminia Bielefelds Trainer Scherning vermisst das Feuer

Bielefeld

Arminia Bielefelds Trainer Daniel Scherning hat nach der 0:1-Heimpleite gegen Hansa Rostock "klare Worte" an seine Spieler gerichtet. Das sagte der 39-Jährige im Anschluss an das öffentliche Training des vom Abstieg bedrohten Fußball-Zweitligisten am Dienstagnachmittag.