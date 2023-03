Trainersuche hat bei Arminia Bielefeld Priorität

Bielefeld

Arminia Bielefeld hat die Vorbereitung auf das Zweitliga-Heimspiel am Samstag, 11. März, 13 Uhr, gegen den SV Darmstadt 98 aufgenommen. Nach der Trennung von Trainer Daniel Scherning am Dienstagabend stehen nun zunächst die Co-Trainer Sebastian Hille und Danilo de Souza in der Verantwortung. Die Frage ist nur: wie lange?